Sanremo: strada pericolosa tra via Duca degli Abruzzi e San Martino: buche, rischi e nessun marciapiede (Foto)

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione che riguarda la strada che collega via Duca degli Abruzzi con il sottostante quartiere di San Martino:

"Si tratta di un’arteria pubblica, non privata né consorziale, quotidianamente percorsa anche da autobus di linea, eppure versa da anni in condizioni a dir poco pietose e pericolose. Il manto stradale è dissestato, con buche e avvallamenti che mettono a rischio sia gli automobilisti sia i mezzi pubblici. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la totale assenza di sicurezza per i pedoni. In particolare, nel tratto finale della strada, all’altezza del distributore Eni, la carreggiata si restringe a tal punto che, se due auto transitano contemporaneamente in direzioni opposte, chi si trova a piedi rischia seriamente di essere investito. È lecito chiedersi se sia davvero così complicato intervenire con una soluzione semplice e di buon senso: basterebbe utilizzare circa 50 centimetri dell’aiuola adiacente per realizzare un piccolo marciapiede, garantendo così un minimo di sicurezza a chi transita a piedi. I cittadini attendono risposte da anni. È auspicabile che questa segnalazione possa finalmente attirare l’attenzione delle autorità competenti e portare a un intervento concreto e tempestivo".