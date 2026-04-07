Sanremo, pavimentazioni degradate nelle piazze del centro: nuova segnalazione dei cittadini

"Gentile Direttore,

ho letto ieri la vostra segnalazione relativa alle fontanelle di piazza Siro Carli e piazza Muccioli, proprio prendendo spunto da quanto evidenziato, desidero portare all’attenzione un’ulteriore criticità che interessa le stesse aree e piazza San Siro.

Nonostante le numerose segnalazioni già inviate all’URP e agli uffici competenti, la situazione della pavimentazione continua a rimanere irrisolta. In queste piazze, infatti, il fondo versa in condizioni di grave degrado e pericolosità: in diversi punti risulta sconnesso o addirittura mancante, creando evidenti rischi per l’incolumità di cittadini, anziani e turisti. È difficile comprendere come un’area così centrale, storica e frequentata della nostra città possa essere lasciata in queste condizioni senza un intervento tempestivo.

Attraverso il suo giornale, auspico che questa segnalazione possa contribuire a richiamare l’attenzione dell’amministrazione e portare a un rapido ripristino del decoro e della sicurezza.

B.S.".