Sanremo, il Festival si espande oltre il centro: nuovi spazi per gli eventi e impegno a contenere i costi per gli operatori (Video)

Il Festival si allarga, diventa più grande. Non quello dentro l'Ariston, in funzione dello spettacolo televisivo, con le sue scenografie iper tecnologiche e ingombranti rispetto alla platea, bensì il Festival che si vive all'esterno, per arrivare a tutti. Insomma, gli eventi collaterali. “Coinvolgeremo nuove zone, non soltanto nel perimetro del centro, anche un po' oltre – anticipa l'assessore Alessandro Sindoni, nella puntata speciale de 'L'Intervista' dedicata alla kermesse – L'idea è quella di diluire il solito concentramento di persone tra via Matteotti e via Roma, anche per motivi di sicurezza. Stiamo quindi valutando altre zone che siano comunque facilmente accessibili al pubblico fuori dall'Ariston. E, ovviamente, confermeremo i capisaldi degli ultimi anni (a cominciare dal mega palco in piazza Colombo – ndr). Nel contempo, siamo pure al lavoro per far sì che il Casinò abbia la sua meritata visibilità, non sia soltanto la scatola degli uffici Rai”.

Quanto al tema “Sanremo troppo cara” denunciato dagli operatori del Festival, Sindoni giovedì incontrerà una rappresentanza dei discografici. “Ascolterò le loro lamentele e le eventuali proposte – dice – Per quanto è nelle possibilità del Comune cercheremo di dare delle risposte alle criticità evidenziate. Intanto, gli albergatori hanno già dato un segnale positivo impegnandosi a stabilizzare i prezzi all'edizione 2025, quindi senza aumenti per il 2026. Ricordo, però, che anche in altre città si parla di tariffe maggiori quando si tratta di ospitare grandi eventi”.

Intanto, il sindaco Alessandro Mager ha contattato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico che sta preparando il Festival n.76 (dal 24 al 28 febbraio): “Gli ho scritto su whatsapp per sapere se avesse previsto di venire a Sanremo a breve. Mi ha risposto che non ha ancora programmato la trasferta. E quando verrà trascorreremo una serata insieme, come abbiamo fatto lo scorso anno, al tavolo di un ristorante con una cena a base di pesce. Era presente anche il mio predecessore Alberto Biancheri, con il quale Conti (al suo quinto Festival in due fasi – ndr) ha stabilito un rapporto di amicizia”.