Sanremo: Villa del Sole tra feste e picnic senza regole, auto sui passaggi e rifiuti lasciati accanto ai bidoni (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, C.L., ci ha scritto per portare all’attenzione dei lettori e di chi di dovere una situazione che, purtroppo, si sta verificando con sempre maggiore frequenza ai giardini di Villa del Sole, in corso Cavallotti:

"Si tratta di uno spazio pubblico molto bello e apprezzato, soprattutto dalle famiglie con bambini, che giustamente lo scelgono per trascorrere qualche ora all’aria aperta, organizzare compleanni o semplicemente godersi un momento di svago. Nulla di male, anzi: è positivo che il parco sia vissuto e frequentato. Il problema nasce quando l’utilizzo diventa mancanza di rispetto verso gli altri e verso il bene comune. Sempre più spesso, infatti, si vedono auto e scooter parcheggiati il più possibile vicino all’ingresso del parco, fino a occupare o ostacolare il passaggio pedonale. Una situazione assurda, soprattutto se si considera che a poche decine di metri sono disponibili parcheggi per i motorini. Non va meglio sul fronte dei rifiuti: capita spesso di trovare sacchi lasciati a lato dei bidoni, abbandonati per comodità anziché conferiti correttamente. Un comportamento che deturpa il parco, crea disagio ai residenti e dà un pessimo esempio proprio ai più piccoli. Credo che uno spazio pubblico debba essere vissuto con senso civico e rispetto reciproco. Per questo mi auguro che chi frequenta Villa del Sole lo faccia con maggiore attenzione e che, se necessario, vengano intensificati i controlli per evitare che l’inciviltà di pochi penalizzi tutti".