Un grazie di una mamma e di un papà al personale del Punto Nascita di Imperia per professionalità e umanità

"Ci sono momenti nella vita in cui la competenza da sola non basta. Servono presenza, ascolto, umanità. È in questi momenti che il lavoro di chi accompagna la nascita assume un valore ancora più profondo. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento alle ostetriche dell’ospedale di Imperia per la professionalità, la disponibilità e la dedizione dimostrate. In un percorso intenso e delicato come quello della nascita, la loro capacità di accompagnare con rispetto, attenzione ed empatia fa la differenza. Un sentito grazie anche ai medici e agli infermieri, che con il loro contributo hanno reso possibile un’esperienza di cura completa e sicura.

Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo contribuisce a creare un ambiente in cui ci si sente accolti e sostenuti, mai soli. È un lavoro fatto di competenze solide, ma anche di sensibilità e presenza autentica. In un sistema sanitario spesso messo alla prova, esperienze come questa meritano di essere raccontate. Perché quando la cura incontra l’umanità, lascia un segno che va oltre il momento.

Grazie per ciò che fate, ogni giorno.

La mamma e il papà di Arlena".