Rifiuti e inciviltà a Sanremo, il nostro lettore Andrea Chiarini attacca il Comune: “Servono regole più dure e applicare la legge”

Amaie Energia si impegna a garantire un servizio efficiente, ma gli sforzi rischiano di essere vanificati dai comportamenti incivili di alcuni cittadini. È quanto denuncia il nostro lettore Andrea Chiarini, puntando il dito contro la mancanza di interventi normativi da parte del Comune.

Secondo Chiarini, “Amaie sta facendo tutto il possibile per dare un buon servizio, poi arrivano gli incivili e ogni sforzo diventa inutile”. Una situazione che, a suo avviso, potrebbe essere affrontata con strumenti già disponibili, a partire da un regolamento comunale che richiami esplicitamente la Legge 137 del 2023. "Le implicazioni della normativa, che prevede non solo sanzioni amministrative elevate ma anche possibili conseguenze penali".

Chiarini evidenzia inoltre che esistono diverse modalità per contrastare il fenomeno: “Dopo i primi 50 incivili puniti pesantemente, il fenomeno si ferma”, afferma, indicando nella certezza della pena un deterrente efficace.