Sanremo: una lettrice "Al Pronto Soccorso alla vigilia di Natale, un grazie a medici e infermieri"

Una nostra lettrice, Valeria, ci ha scritto per condividere un’esperienza personale che ritengo giusto rendere pubblica:

"Nella giornata di ieri, Vigilia di Natale, mi sono trovata – mio malgrado – a dover ricorrere al Pronto Soccorso. Nonostante fosse una giornata particolarmente delicata e nonostante l’affollamento, ho trovato da parte di tutto il personale una disponibilità, una gentilezza e una professionalità che meritano di essere sottolineate. È sacrosanto segnalare criticità e problemi, ma credo sia altrettanto importante riconoscere ciò che funziona e l’impegno di chi, pur con mezzi spesso limitati, riesce a svolgere il proprio lavoro con umanità e competenza. In mezzo a tante difficoltà e a comprensibili lamentele, una boccata d’aria buona fa bene a tutti. Desidero quindi ringraziare il dottor Emanuele Malvezzi, insieme agli infermieri, ai tecnici e al personale dell’accoglienza, per l’attenzione e la cura dimostrate. Colgo infine l’occasione per rivolgere un augurio sincero a tutti: in particolare a chi trascorre queste feste nella solitudine o nella malattia e a chi, proprio nei giorni di festa, è al lavoro per prendersi cura degli altri. Buon Natale".