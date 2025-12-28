Limiti di velocità tra SP55 e Aurelia Bis: un lettore segnala incongruenze e chiede chiarezza sull’Autovelox di Valle Armea

"Egregio Direttore,



Come è ben noto, a seguito della normativa europea, tutte le auto più recenti sono dotate di segnalatore del limite di velocità con allerta sonoro in caso di suo superamento.



Nei giorni scorsi, mentre percorrevo la Strada Provinciale 55 che collega Sanremo a Ceriana e Bajardo, ho notato che il limite di velocità vigente su quella tratta è di 90 km/h, mentre sulla Aurelia Bis a doppia corsia il limite è di 70 km/h! Questa situazione mi è sembrata assolutamente irragionevole, tenuto conto delle condizioni della SP 55 in cui sono presenti numerosi cantieri a valle di Poggio, numerosi tornanti ed il cui manto stradale a monte di Ceriana lascia a desiderare, a differenza dell’Aurelia Bis. Si tenga presente che tale tratta della SP55 è teatro storicamente di una prova speciale del Rally di Sanremo proprio per la difficoltà del percorso.



Appare verosimile che il limite di velocità di 70 km/h sull’Aurelia Bis, come sostenuto da gran parte degli utenti, sia funzionale all’impianto Autovlox esistente in Valle Armea che assicura un gettito tributario rilevante alla Provincia e non risponda ad alcuna ragione di sicurezza della circolazione, almeno sul tratto a doppia corsia dove è installata l’apparecchiatura Autovelox. Sarebbe anche interessante conoscere in che modo vengano spese le risorse derivanti dalle contravvenzioni dell’impianto di Valle Armea che, come per legge, dovrebbero essere impiegate per migliorare la viabilità del territorio su cui l’apparecchiatura si trova e non a coprire non meglio precisate esigenze di bilancio di ordine generale.

Andrea Rovere".