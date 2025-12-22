Pigna, un residente: "A Buggio senza linea telefonica né rete mobile: residenti isolati e a rischio”

“Buongiorno, segnalo con la presente una situazione ormai divenuta insostenibile per i residenti della frazione Buggio del Comune di Pigna, dove da tempo si registrano prolungati malfunzionamenti della linea telefonica fissa, aggravati dalla quasi totale assenza di copertura della rete mobile. Tale condizione comporta seri rischi per la sicurezza pubblica, poiché rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, contattare i numeri di emergenza, i servizi sanitari e le autorità competenti in caso di necessità. Inoltre, il disservizio compromette attività quotidiane essenziali, incluse comunicazioni assistenziali, con particolare impatto sulle persone anziane e fragili. Nonostante le numerose segnalazioni rivolte agli operatori competenti (Tim), la situazione non ha ancora trovato una soluzione adeguata.

Stefano Ferrari”.