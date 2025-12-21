Ventimiglia, la denuncia di una residente: “Via Tenda dimenticata da vent’anni tra degrado, incuria e insicurezza”

"Via tenda nel Quartiere Gianchette di Vantimiglia è una zona da sempre dimenticata perchè popolare e di passaggio, un parcheggio per il venerdì e una pista da corsa per motorini e disgraziati che corrono in auto certi della impunità. Abito qui da 20 anni e parlo con cognizione di causa, spesso ho segnalato soste selvagge su strisce e passi carrabili ma non è mai intervenuto nessuno. E in 20 anni non ho mai visto rifare l'asfalto di questa pista da corsa ma grazie alla folla di immigrati di qualche anno fa abbiamo avuto almeno 2 dissuasori stradali davanti al cimitero.. Il fogliame caduto dagli alberi resiste indisturbato da mesi e sui bidoni della spazzatura abbiamo stormi di piccioni e gabbiani e spesso scarichi edilizi illeciti. Noi abitanti qui paghiamo le tasse come chi vive in altri quartieri ma restiamo sempre inascoltati. E la tari per i servizi che abbiamo qui è veramente al limite dell'assurdo. Avrei altro da dire ma magari scriverò un bel libro e lo pubblicherò su Amazon… La mia deduzione è che questo quartiere è troppo lontano dal porto e dalla concezione di città per privilegiati cara a questa giunta comunale. Comunque vi ricordo che chi entra in questa ‘meravigliosa’ città bene o male passa da qui.. prima o poi.

Buona serata a chi leggerà

M.Cristina Parente".