Ventimiglia, "degrado in piazzale de Gasperi": la segnalazione (Foto)

"Degrado in piazzale de Gasperi in un periodo poi, quello di fine anno, di intenso flusso turistico". Lo segnalano alcuni residenti a Ventimiglia.

"A giacigli provvisori, lasciati tali e quali dopo l'utilizzo, si vanno ad aggiungere deiezioni, non solo canine, e liquami sparsi ovunque, anche provenienti da camper in sosta permanente per i quali si richiede un intervento della municipale per evitare il proliferare di campeggi abusivi, essendo fatto espresso divieto nell'area in questione" - sottolineano gli abitanti della zona.

"Da questa notte, domenica 28 dicembre, si sono anche aggiunti rifiuti solidi ingombranti, nella fattispecie: elettrodomestici, forse perché qualcuno avrà scambiato 'la porta dell'Italia' per una discarica" - mettono in risalto i cittadini - "Ci si augura vivamente, infine, che nella riqualificazione della vicina area, già avviata, rientri anche il trascuratissimo piazzale di confine".