"Grazie a chi cura con il cuore": una lettrice ringrazia il personale dell’Ospedale di Sanremo

"Gent.mo Direttore,

Tramite il suo giornale volevo esprimere il mio "grazie" al personale fantastico del reparto di oncologia per la loro professionalità e gentilezza.

Non mi sarei mai aspettata tanto. Nominare tutti i nomi dei medici , infermiere, impiegate ,OSS e volontarie è troppo lungo, ma è giusto far conoscere questa realtà dell'ospedale di Sanremo.

Un grazie anche alla radiologia, alla Sua Direttrice Dott.ssa Russo S. e alle infermiere Monica B. e Stefania D.M.

Grazie per tutto quello che fate!"

L.R.