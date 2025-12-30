 / Al Direttore

Al Direttore | 30 dicembre 2025, 11:43

"Grazie a chi cura con il cuore": una lettrice ringrazia il personale dell’Ospedale di Sanremo

La testimonianza della nostra lettrice che sottolinea professionalità, gentilezza e umanità nel reparto di oncologia e in radiologia

"Gent.mo Direttore,

Tramite il suo giornale volevo esprimere il mio "grazie" al personale  fantastico del reparto di oncologia per la loro professionalità e gentilezza.

Non mi sarei mai aspettata tanto. Nominare tutti i nomi dei medici , infermiere, impiegate ,OSS e volontarie è troppo lungo, ma è giusto far conoscere questa realtà dell'ospedale di Sanremo.

Un grazie anche alla radiologia, alla Sua Direttrice Dott.ssa Russo S. e alle infermiere Monica B. e Stefania D.M.

Grazie per tutto quello che fate!"

L.R.

