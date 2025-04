Sanremo: corso Mazzini senza telecamere, la piccata rimostranza di una cittadina

"Leggo con profondo disappunto che sono state approvate altre telecamere per coprire la sicurezza della città però anche questa volta è esclusa Corso Mazzini... dobbiamo farcene una ragione: una delle zone più belle è ormai dimenticata.

Marciapiedi impraticabili dove fare passeggiata è impossibile, spacciatori alle 5 del pomeriggio sotto casa ex sati ridotto a un cumulo di immondizia. Sono anni che promettono telecamere per fare un po' da deterrente ma anche stavolta non ci tocca. Chissà quando saremo ricordati....

Daniela Boeri".