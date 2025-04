Sanremo: riqualificazione di piazza Eroi, un nostro lettore "Scelta infelice quella di rimuovere la fontana dal progetto"

Un nostro lettore, Stefano, ci ha scritto in merito al progetto di riqualificazione di piazza Eroi a Sanremo:

“La decisione di eliminare la fontana è, a mio avviso, una scelta infelice, trasformando l’ennesimo spazio pubblico in una spianata di cemento, sulla scia già segnata da piazza Colombo e piazza Borea d’Olmo. Dalle informazioni disponibili, la motivazione di questa scelta sarebbe legata alla volontà di non interferire con il mercato del martedì e del sabato. Ma davvero si pensa che una fontana sia incompatibile con il mercato? In tante città le fontane coesistono con mercati e manifestazioni pubbliche. Una fontana può essere semplicemente spenta all’occorrenza, senza rinunciare a un’opera che avrebbe potuto valorizzare l’intera area. Ci si priva così non solo di un elemento di arredo urbano, ma anche di una possibile attrazione permanente della quale avrebbero beneficiato i commercianti della zona. Il mercato è presente due giorni a settimana. La fontana, invece, sarebbe stata presente ogni giorno. A lasciare ulteriormente perplessi è il costo della variante di progetto: da quanto risulta i fondi sono stati attinti dal capitolo di bilancio destinato alla manutenzione ordinaria delle strade. È lecito domandarsi: quando vengono segnalate buche o tratti di strada pericolosi, e ci si sente rispondere che mancano i fondi per intervenire, come è possibile che quegli stessi fondi ‘appaiano’ all’improvviso? La politica urbana dovrebbe avere una visione. Visione che chiaramente a Sanremo non c’è. Si dovrebbe puntare a costruire spazi pubblici belli, vivibili, pensati per le persone e non solo per l’efficienza logistica. Eliminare quella fontana è, in definitiva, un’occasione persa. Un’occasione che rischia di lasciare, ancora una volta, il vuoto al posto della bellezza”.