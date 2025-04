Gli Irriducibili di Sanremo ricordano Sergio Zenari portiere della Sanremese alla fine degli anni sessanta in Serie D fino al 1970

Gli Irriducibili Sanremo vogliono ricordare Sergio Zenari spentosi alcuni giorni fa all'età di 85 anni. Nato a Lugo di Vicenza, Zenari è stato portiere della Sanremese alla fine degli anni sessanta in Serie D fino al 1970. Successivamente ha militato anche nell'Albenga e nell'Alassio. Proprio con quest'ultima squadra è stato allenatore per cinque stagioni (1975/1977, 1978/1979, 1983/1984 e 1994/1995) fra Prima Categoria e Promozione, dove ha vinto un campionato e collezionato due esoneri (1975/1976 e 1994/1995). Ha avuto esperienze anche sulle panchine di Albenga (1979/1980 in D) e Pietra Ligure (1980/1981 in Prima Categoria, esonerato). E’ stato principalmente un grande educatore sportivo e allenatore, scegliendo la guida delle squadre giovanili. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.