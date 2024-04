Elezioni Sanremo, Gianni Rolando presenta il simbolo dell’UDC: “Commosso per il ritorno di Enzo Colantonio”

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando ha presentato oggi nel suo point di via XX Settembre il simbolo della lista dell’UDC che correrà con la coalizione di centrodestra alle amministrative dell’8 e 9 giugno.

Insieme a lui anche il senatore di FdI, Gianni Berrino, la coordinatrice provinciale dell’UDC, Annamaria Panarello, e il capolista della lista UDC alle amministrative, Enzo Colantonio.

“Sono quasi commosso per il ritorno in politica di Enzo Colantonio, che sarà capolista - ha detto Rolando - vederlo rimettersi in gioco per me è una soddisfazione personale. È stato molto impegnato politicamente e un simbolo per gli abruzzesi della zona. A lui dico che rimane un simbolo e tornerà ancora più forte”.

“Sono felice di aver portato a casa un’operazione politica importante per Sanremo e non solo - ha aggiunto Berrino - e sono contento che Colantonio abbia trovato le motivazioni per fare ancora politica con l’Udc a sottolineare come nel centrodestra sia importante l’appartenenza centrista e come i partiti di Sanremo siano ancora attrattivi. Un ‘grazie’ a Enzo per essersi rimesso in gioco, voglio sottolineare la sua passione per la politica. Quando era in politica attiva si è anche tolto qualche soddisfazione scegliendo candidati sconosciuti per le europee e portandoli a buoni risultati. Sarà un’ottima spalla”.

“Sul nostro capolista si sono dette tante parole, tutte giuste - ha proseguito Panarello - una persona che ha dato tanto a Sanremo come consigliere comunale, conosciuta e amata dai sanremesi. Sono felice che abbia accettato la nostra proposta di dare molto per la nostra città. Se sarà eletto potrà contribuire grazie alla sua esperienza”.

“Questo simbolo mi riporta a 40 anni fa, quando mi sono candidato per la prima volta - ha concluso Colantonio - un ‘grazie’ a Gianni Berrino, anche se tanti anni fa ci siamo scontrati in consiglio comunale, ma era solo per visibilità politica. Quando ho incontrato per la prima volta Rolando mi ha detto che stava facendo una lista dei saggi, con lui mi brucia ancora la sconfitta al ballottaggio quando qualcuno dei non eletti con noi si è voluto vendicare. Mi interesserò agli anziani e alla pista ciclabile”.