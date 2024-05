Elezioni Amministrative: promuovere l'identità storica di Sanremo, Fellegara in prima linea

Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo per il centrosinistra, punta a promuovere e valorizzare la cultura e l'identità storica della città come elementi chiave per lo sviluppo economico, sociale e turistico. Fellegara ritiene che una città che investe nella cultura possa creare un ambiente più attrattivo e inclusivo per cittadini e turisti.

“Sanremo, con il suo ricco patrimonio culturale e storico, merita di essere preservata e valorizzata”, dichiara Fellegara. La sua visione include il potenziamento di luoghi storici come la Biblioteca Civica, il Museo Civico Palazzo Nota, il Forte di Santa Tecla e la Pinacoteca Rambaldi Villa Luca, trasformandoli in centri culturali accessibili a tutti e con occasioni di fruizione pubblica continuativa.

Fellegara propone un calendario annuale di iniziative e eventi per rendere Sanremo culturalmente attiva tutto l'anno. L’idea è di rafforzare le collaborazioni con accademie, centri d'arte, enti di ricerca e associazioni locali, coinvolgendo anche scuole e università per creare una rete culturale inclusiva.

Inoltre, non può mancare la creazione di spazi pubblici per eventi culturali e il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi culturali per tutti. “Tra i tanti progetti che abbiamo in mente per valorizzare il patrimonio storico di Sanremo c’è quello di realizzare un parco letterario dedicato a Italo Calvino, illustre cittadino della città. Lavoreremo per rendere Sanremo la città dei festival, dove la cultura e l'identità storica siano sempre al centro delle nostre iniziative. Credo che investire nella cultura significhi investire nel futuro della nostra città.”