Elezioni: la lista 'Uniti per Isolabona' a sostegno del candidato sindaco Andrea Lombardi si presenta in piazza

Sabato alle 18 in piazza Martiri della Libertà sarà presentata la lista civica 'Uniti per Isolabona' alla presenza del candidato sindaco Andrea Lombardi.

Saranno presenti anche tutti i candidati al consiglio comunale.

“Sarà l'occasione per discutere il programma elettorale e per incontrare pubblicamente la cittadinanza” dicono dalla lista.