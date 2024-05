Elezioni Sanremo: Intervento di Erica Martini sulla gestione pandemica Covid 19

“Apprendo con grande soddisfazione l’accoglimento del ricorso (che annulla di conseguenza le relative sanzioni), presentato da alcuni partecipanti ad una cena durante il tragico periodo del Covid e multati in base ad un DPCM (del 3 dicembre 2020) che il tribunale di Imperia ha dichiarato ILLEGGITTIMO!!!”. Ad intervenire sull’argomento è Erica Martini, candidato sindaco di Sanremo, che spiega: “Senza volermi dilungare nel dettaglio delle motivazioni mi limito ad evidenziare come tale prescrizione comprimesse alcuni diritti costituzionalmente tutelati. Nell’augurarmi che questa sentenza possa costituire un precedente per tutti i casi analoghi sul territorio nazionale, ricordo con grande piacere la nostra battaglia tesa a modificare l’articolo 32 della Costituzione per garantire la LIBERTÀ DI SCELTA sul vaccinarsi o sul non farlo.

Invito TUTTI a firmare la nostra proposta di legge di iniziativa popolare volta a cancellare le parole ‘se non per disposizione di legge’ che hanno consentito attraverso una semplice legge ordinaria di introdurre tutti gli abusi visti nella gestione pandemica Covid 19. Dalle mascherine ai tamponi, dalle sospensioni dei lavoratori al famigerato ‘green pass’, sino alla discriminazione e persecuzione dei non vaccinati, potete con una vostra firma lasciare in futuro libertà di scelta a tutti i cittadini”.