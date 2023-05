Imperia non è più la città con il miglior clima, finisce anche fuori dalla classifica delle migliori 10

Imperia non è più la città con il miglior clima d’Italia, anzi scende nella graduatoria messa a punto da ‘IlMeteo.it’ e finisce fuori dalla classifiche dei primi 10.

Anche quest’anno, infatti, il noto servizio di meteorologia nazionale, ha elaborato una serie di informazioni ottenuti dalla banca dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e dagli aeroporti (dati METAR) degli ultimi 12 anni, moltiplicati poi per tutte le 108 città capoluogo italiane. In totale sono stati analizzati oltre 10 milioni di dati dal punto di vista bio-meteorologico al fine di individuare le condizioni ottimali, di benessere, di stress o di disagio associate a temperatura, umidità, vento e altri numerosi fattori.

Questi gli indici considerati nel progetto e come sono stati calcolati:

BREZZA ESTIVA: nodi medi di vento nella stagione estiva (nodo = 1,8 km/h)

COMFORT PER UMIDITA': numero giorni annui di comfort climatico, ovvero quando l’umidità resta sempre (tutto il giorno) nella fascia >=30% e <=75%

ESCURSIONE TERMICA: media annuale differenza temperatura massima - minima giornaliera

GIORNI FREDDI: numero giorni annui con temperatura massima < 3°C

INDICE DI CALORE: numero giorni annui con temperatura >=30°C per almeno un'ora

NEBBIA: numero giorni in cui (umidità relativa >= 95% e precipitazioni = 0 mm e temperatura <=12°C) per almeno 3 ore consecutive

NOTTI TROPICALI: numero notti (fascia oraria 21 – 08) nell’anno con temperatura media >= 20°C

NUVOLOSITA DIURNA: media annuale di copertura nuvolosa nella fascia oraria 08-21

ONDATE DI CALORE: serie di almeno 4 giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura è maggiore della media più una deviazione standard di quel giorno dell'anno calcolato su tutto lo storico (in questo caso 11 anni)

PIOGGE: numero giorni annui in cui piove almeno un’ora con almeno 1 mm

PIOGGE ESTREME: numero giorni con almeno 40 mm di precipitazioni per almeno 6 ore consecutive (somma delle 6 ore).

PIOGGE INTENSE: numero giorni dove la somma precipitazioni in valore orario nelle 24 ore è >= 20 mm

RAFFICHE DI VENTO: numero giorni annui con raffiche > 40 km/h per almeno un'ora

SICCITA’: considerati tutti i periodi di siccità (precipitazioni < 1mm) di almeno 14 giorni consecutivi, si somma il numero totale di giorni all’interno di questi periodi

SOLEGGIAMENTO: media numero di ore di sole al giorno, se almeno 300 w/mq

TEMPERATURA MEDIA: temperatura media annuale (°C).

Il primo posto, per il clima più piacevole del 2022 passa da Imperia a Macerata, nelle Marche mentre, nella ‘Top ten’ entrano Savona, al secondo posto e divisa da soli 6 punti da Macerata, e Genova al 6° posto.