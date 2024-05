Elezioni Sanremo, Gianni Rolando: “Soggetti fragili mai più soli”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando, è intervenuto sul tema dei cosiddetti soggetti fragili.



“Grazie a maggiori sinergie con Enti, associazioni e Istituzioni - evidenzia Rolando - vogliamo fornire assistenza migliore ai cittadini più bisognosi. Inoltre, nel nostro programma abbiamo previsto altre azioni, come ad esempio uno sportello dedicato alle vittime di violenza, la collaborazione con ARTE Imperia per aumentare gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari) e di Edilizia Residenziale Sociale”. Prosegue Rolando: “L’identificazione e rimozione delle barriere architettoniche, con nuovo piano PEBA e degli incentivi a commercianti e grande distribuzione (GDO) per donare le derrate invendute alle mense”.