Sanremo: possibile chiusura dell'Aurelia per la tubazione del Roya, il pensiero di un nostro lettore

Un nostro lettore, Renzo Tacchini, ci ha scritto in relazione ai lavori per la tubazione del Roya sotto l’Aurelia:

“La chiusura della pista ciclabile comporterebbe un disagio ai soli ciclisti e a che affitta bici e tricicli (una minoranza). Anche perchè i ciclisti possono andare sulle strade comunali come hanno sempre fatto e continuano a farlo. La chiusura dell'Aurelia arrecherebbe un danno economico alle attività commerciali ubicate in zona ‘La Vesca’ e insormontabili disagi a coloro i quali devono utilizzare i mezzi pubblici per i trasferimenti Sanremo-Arma di Taggia e viceversa. Se poi tale tratto di strada, per un qualsiasi motivo imprevisto, dovesse subire una chiusura totale, le corriere della RT dovrebbero transitare sull'Aurelia Bis sospendendo i servizio da San Martino fino a

Valla Armea. Sempre ipotecando una possibile chiusura dell'Aurelia per un periodo (anche se di pochi giorni) coloro i quali possiedono scooter di piccola cilindrata (in particolare studenti), da dove dovrebbero passare? Mi auguro venga rivisto il progetto, facendo delle valutazioni di buon senso, valutando benefici e disagi”.