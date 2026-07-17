Sanremo, donate 40 cuffie in bamboo alle pazienti oncologiche: un gesto di cura e vicinanza (Foto)

Si è svolta questa mattina, presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Sanremo, al primo piano del Padiglione Giannoni, la cerimonia di donazione di cuffie e copricapi in bamboo destinati alle pazienti oncologiche, promossa dalla LILT Sanremo e dall’Inner Wheel Club di Sanremo.

L’iniziativa ha portato alla consegna di circa quaranta cuffie pensate per offrire un sostegno concreto alle donne che affrontano il percorso delle cure, contribuendo al loro benessere psicologico oltre che fisico.

La donazione rappresenta il punto di arrivo di un progetto più ampio che le associazioni stanno portando avanti sul territorio e che prevede, tra i prossimi obiettivi, anche la realizzazione di una "banca della parrucca", ulteriore strumento di supporto per le pazienti oncologiche.

Nel corso della cerimonia è stato rivolto un sentito ringraziamento agli operatori sanitari della Breast Unit e al personale del reparto di Oncologia per il lavoro quotidianamente svolto accanto alle pazienti.

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore della Direzione Medica dell’Ospedale di Sanremo, dott. Giovanni Bruno, la direttrice dell’Oncologia di Sanremo, dott.ssa Zaira Coccorullo, i professionisti della Breast Unit e il personale dell’Oncologia. Presenti inoltre rappresentanti del direttivo e volontarie della LILT – Associazione provinciale di Imperia e Sanremo, del Gruppo “La Rinascita” LILT Sanremo, con Micaela Epifani, delegata regionale di Europa Donna Italia, e dell’Inner Wheel Club di Sanremo, con la past president prof.ssa Marina Remaggi e diverse socie del Club.

Le cuffie e i foulard, realizzati con tessuti morbidi e naturali, sono pensati per offrire alle donne una soluzione pratica e confortevole durante una fase particolarmente delicata delle cure, contribuendo al loro benessere e alla possibilità di sentirsi maggiormente a proprio agio.

«Questa donazione rappresenta un esempio concreto della collaborazione tra il sistema sanitario e le realtà associative del territorio – dichiara il direttore di ATSL – Area 1, dott. Marino Anfosso – Prendersi cura delle persone significa prestare attenzione non soltanto agli aspetti clinici, ma anche ai bisogni emotivi, relazionali e personali che accompagnano il percorso terapeutico. Ringraziamo LILT, il Gruppo La Rinascita e Inner Wheel per la sensibilità e la vicinanza dimostrate alle nostre pazienti».

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alle associazioni che, attraverso questa generosa donazione, hanno offerto un concreto segno di vicinanza, sensibilità e solidarietà alle donne che affrontano il delicato percorso della malattia e delle cure. – spiega la dr.ssa Zaira Coccorullo - Questo gesto rappresenta inoltre una significativa testimonianza della fiducia e della stima che le associazioni ripongono negli operatori sanitari, riconoscendone l'impegno quotidiano, la professionalità e l'attenzione dedicate alle pazienti».

«Può sembrare una donazione fuori luogo – ha sottolineato il dottor Bruno – ma in realtà richiama il tema del benessere dei pazienti, in particolare quello psicofisico. L'ambiente gioca un ruolo fondamentale nella cura e poter dare un colore al proprio umore ha un peso importante nel processo terapeutico».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Inner Wheel Club di Sanremo, che ha ricordato come il progetto sia nato già lo scorso anno. «Siamo un'associazione di donne per le donne e abbiamo deciso di sposare questa causa, per noi molto importante», hanno spiegato le rappresentanti del club.

Anche il gruppo "La Rinascita" ha evidenziato il valore della collaborazione instaurata con le altre realtà coinvolte: «La sinergia trovata con questo gruppo è stata molto facile. A noi spetta il compito di sostenere le donne durante il percorso oncologico, consapevoli di quanto possa essere debilitante dal punto di vista psicologico. Ringraziamo l'Inner Wheel e i reparti per il prezioso lavoro svolto».

L’iniziativa ha ribadito l’importanza di un approccio alla cura che tenga conto non soltanto degli aspetti clinici, ma anche della dimensione emotiva e relazionale della malattia, offrendo alle pazienti un segnale concreto di attenzione, vicinanza e speranza.

Il servizio, promosso dal Gruppo “La Rinascita” LILT in collaborazione con l’Oncologia, è attivo presso il Padiglione Castillo, al quarto piano, ogni lunedì dalle 10.30 alle 13. Le volontarie, molte delle quali hanno vissuto personalmente l’esperienza della malattia oncologica, accolgono le donne con sensibilità ed empatia, offrendo non solo informazioni e orientamento, ma anche ascolto, vicinanza e un sostegno concreto nei momenti più delicati del percorso di cura. La donazione e l’attività dell’atelier rafforzano la collaborazione tra il personale sanitario e le associazioni del territorio, contribuendo a rendere il percorso di cura più attento anche agli aspetti personali e quotidiani della vita delle pazienti.