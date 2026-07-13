Club delle Donne Divertenti, estate al via tra amicizia e solidarietà: raccolti fondi per la Grande Casa di GIZ

Il Club delle Donne Divertenti è tornato a riunirsi il 24 giugno scorso, dando ufficialmente il benvenuto all’estate con una serata all’insegna dell’amicizia, della convivialità e della solidarietà. L’appuntamento si è svolto presso il ristorante Aperipesce di Sanremo, dove numerose partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, condividendo momenti di allegria e confronto in un clima di grande partecipazione. Un incontro che ha confermato ancora una volta lo spirito che anima il gruppo, capace di coniugare il piacere dello stare insieme con l’attenzione verso le realtà del territorio impegnate nel sociale.

Come spiegato dalla portavoce Monica Pisano, la conviviale non è stata soltanto un’occasione per festeggiare l’arrivo della bella stagione. "L’incontro, oltre a brindare con una freschissima annata, si è trasformato, come ormai di consueto, in una occasione speciale di solidarietà", ha sottolineato. Nel corso della serata, infatti, le partecipanti hanno promosso una raccolta fondi destinata alla Grande Casa di GIZ, associazione che da anni opera a favore dell’assistenza, del sostegno e dell’inclusione di bambini autistici, rappresentando un importante punto di riferimento per molte famiglie.

L’iniziativa benefica ha riscosso una risposta positiva, confermando la sensibilità delle aderenti al Club verso i temi dell’inclusione e del sostegno alle persone più fragili. La serata si è così trasformata in un momento capace di unire divertimento e generosità, nel segno di quei valori che da tempo caratterizzano l’attività del gruppo. Un impegno che si rinnova ad ogni appuntamento e che trova concreta espressione attraverso gesti di solidarietà rivolti alle associazioni del territorio.

"Il Club delle Donne Divertenti conferma il suo impegno nel promuovere momenti di convivialità e altruismo, unendo al sorriso la voglia di fare del bene", ha concluso Monica Pisano. Un messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa e che guarda già ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di continuare a creare occasioni di incontro e, allo stesso tempo, offrire un contributo concreto a favore di chi opera quotidianamente nel campo dell’assistenza e dell’inclusione sociale.