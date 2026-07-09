Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti: estratto il biglietto vincente, raccolti oltre 52 mila euro per la Fondazione (Foto)

Si è svolta ieri sera nella cornice del Lido Genova l'estrazione della Lotteria delle Stelle 2026, appuntamento conclusivo del primo semestre della 27ª edizione di Stelle nello Sport, il progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure e promuovere i valori dello sport attraverso iniziative di solidarietà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti.

Alla presenza del professor Franco Henriquet, presidente della Fondazione, è stato estratto il biglietto vincente numero 2064, che si aggiudica una crociera MSC per due persone nel Mediterraneo. Il possessore del tagliando, se acquistato tramite una delle numerose associazioni sportive aderenti all'iniziativa, dovrà contattare Stelle nello Sport inviando una mail all'indirizzo info@stellenellosport.com.

Nel corso della serata è stato inoltre assegnato il voucher da 500 euro in servizi offerti da Genovarent, estratto tra tutte le associazioni che hanno sostenuto la Lotteria. Il premio è andato all'ANSD Vela Sestri Ponente.

All'evento, ospiti di Carlo Pittaluga e del Lido Genova, hanno preso parte la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, Vittoria Canessa Cerchi per il Comune di Genova, Roberto Valle per il Coni Liguria, Dario Della Gatta per il Cip Liguria e Laura Patrignani per l'Ufficio scolastico regionale della Liguria.

La Lotteria delle Stelle si è affiancata anche quest'anno all'Asta Benefica e ai principali eventi di Stelle nello Sport, tra cui il Galà delle Stelle e la Festa dello Sport. Grazie a queste iniziative sono stati raccolti, nei primi sei mesi dell'anno, 52.916,41 euro, in attesa del tradizionale Charity Event autunnale che concluderà la maratona benefica 2026.

"Stelle nello Sport è uno degli eventi più redditizi dal punto di vista del sostegno alla nostra Fondazione", ha sottolineato il professor Franco Henriquet. "Anche questa volta si è battuto il record superando la cifra dello scorso anno. Sono 52 mila euro, un ossigeno fondamentale per la nostra Fondazione perché viviamo prevalentemente delle donazioni e degli eventi che tanti enti, comuni e gruppi, soprattutto sportivi, ci dedicano. Da 27 anni Stelle nello Sport ci sostiene con un apporto economico davvero importante. Un grande ringraziamento a questo straordinario progetto che unisce lo sport alla solidarietà".

Henriquet ha inoltre ricordato come la Fondazione abbia ampliato negli anni i propri servizi di assistenza domiciliare e, recentemente, abbia acquistato la struttura che ospita l'hospice di Albaro per garantirne la continuità. "Grazie a Stelle nello Sport per questo aiuto e continuiamo così, nella nostra intesa che ormai dura da ben 27 anni", ha concluso.

Carlo Pittaluga, amministratore del Lido Genova, ha evidenziato il legame che unisce la struttura a Stelle nello Sport e all'iniziativa "Sport per Tutti". "Siamo veramente orgogliosi di portare avanti questo evento, giunto alla terza edizione. È un momento di grande felicità, soprattutto nel vedere l'entusiasmo dei ragazzi. Sta diventando un appuntamento fisso e per noi è veramente importante. In questi giorni stiamo facendo conoscere numerose discipline acquatiche, dal nuoto alla pallanuoto, dall'apnea al windsurf, passando per SUP e snorkeling".

La vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, ha ribadito il valore della collaborazione con Stelle nello Sport. "Lavoriamo insieme tutto l'anno con grandi iniziative e tanta solidarietà. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla lotteria, contribuendo a raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Gigi Ghirotti, una realtà importantissima che ogni anno assiste circa 1.600 persone con cure palliative a domicilio. È un presidio fondamentale per tante famiglie ed è giusto che anche il mondo dello sport dia il proprio contributo".

Anche Vittoria Canessa Cerchi, portando il saluto della sindaca Silvia Salis, ha sottolineato il significato dell'iniziativa: "Sono eventi meravigliosi che ricordano il valore dello sport quando tutti possono competere allo stesso livello. È bellissimo associare sport, socialità e beneficenza. Lo sport abbraccia tutti e fare rete è fondamentale. Per noi amministrazioni questi appuntamenti rappresentano anche un'importante occasione di confronto con il mondo sportivo e con le esigenze degli atleti e delle associazioni".