Passaggio delle consegne all’Inner Wheel Club di Sanremo (Foto)

Si è svolta ieri sera la cerimonia del passaggio delle consegne dell’Inner Wheel Club di Sanremo momento significativo che segna l’avvio del nuovo anno sociale.

La presidente uscente, Marina Remaggi, ha passato il collare alla nuova presidente, Barbara Ruffoni, che guiderà il Club nel corso dell’anno 2026-2027. La serata, caratterizzata da un clima di amicizia e partecipazione, ha rappresentato un’occasione per ringraziare la presidente uscente per l’impegno profuso e per augurare buon lavoro alla nuova presidente e al Consiglio Direttivo.

Il nuovo Direttivo è così composto: vicepresidente Sofia Tonegutti, immediate past presidente Marina Remaggi, segretaria Caterina Perato, tesoriera Antonella Pisano, addetta stampa e responsabile Internet Emanuela Gandolfo, addetta al Servizio Internazionale Anne Genevieve Lieussanes, consigliere: Elena Parodi, Carla Cravaschino, Anna Maria Sciubba, Anna Maria Jeraci-Bio, Ines Cuzzocrea e Gabriella Midili, delegate: Donatella De Angeli e Mariolina Albanese.

Un caloroso applauso ha salutato la presidente uscente Marina Remaggi per il lavoro svolto con dedizione, competenza e spirito di servizio nel corso del suo mandato. Nel suo discorso di insediamento la nuova presidente Barbara Ruffoni ha rivolto un sentito messaggio alle Socie, ribadendo l'importanza dei valori fondanti dell'Inner Wheel, amicizia, solidarietà e servizio. Un invito a proseguire il cammino del Club con entusiasmo, collaborazione e impegno verso la comunità.

Crescere e fiorire è il motto che accompagnerà il nostro anno: un invito a coltivare talenti, rafforzare legami e far sbocciare nuovi progetti, motto che sembra accompagnare in modo speciale l'inizio della presidenza di Barbara Ruffoni che nella sua vita ha dedicato passione, cura e competenza al mondo dei fiori.