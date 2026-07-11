Un gesto di vicinanza per i piccoli profughi ucraini: l’Ordine di Malta sostiene i bambini ospitati a Bordighera (foto)

In un gesto di grande solidarietà e attenzione verso chi si trova in difficoltà, l’Ordine di Malta – delegazione di Genova e Liguria, tramite una azienda locale ha donato alimenti durante il soggiorno, e pacchi contenenti generi alimentari e giochi da riportare in Ucraina, a favore di un gruppo di bambini orfani ucraini ospitati presso la Parrocchia Immacolata Concezione (Terrasanta) a Bordighera.



L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di volontariato dell'Ordine di Malta e del CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - ha voluto offrire un sostegno concreto ai bambini e un momento di serenità, attraverso la consegna di beni di prima necessità e piccoli doni pensati per portare conforto e sorrisi.



La donazione testimonia l’importanza della collaborazione tra realtà del territorio e associazioni impegnate nel volontariato, dimostrando che unendo forze e sensibilità è possibile rispondere a un bisogno reale con un gesto semplice ma significativo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno a favore dell’infanzia e delle persone che vivono situazioni di fragilità, con l’obiettivo di promuovere accoglienza, vicinanza e attenzione concreta alla comunità.



L’Ordine Malta ed il CISOM, hanno finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione. Operano per portare assistenza e primo soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Grazie ai medici, infermieri, soccorritori e volontari che ne fanno parte, sono intervenuti nelle principali situazioni di emergenza a livello locale, nazionale e in alcuni contesti internazionali.



Per informazioni:

https://www.ordinedimaltaitalia.org/gran-priorato-di-lombardia-e-venezia/liguria/

https://www.cisom.org