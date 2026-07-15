Genova, il 18 settembre torna la Pigiama Run: corsa e camminata solidale per i bambini malati di tumore

La solidarietà torna a mettersi in cammino con la Pigiama Run, l'iniziativa che venerdì 18 settembre 2026, alle ore 19, coinvolgerà anche Genova in una corsa e camminata non competitiva a sostegno dei bambini e dei ragazzi malati di tumore.

L'edizione 2026 della manifestazione sarà ancora più ampia, con appuntamenti in oltre 30 città italiane, oltre alla possibilità di partecipare in modalità "Anywhere". A Genova il ritrovo è previsto nel centro cittadino, da dove prenderà il via un percorso di circa 4 chilometri, pensato per essere accessibile a tutti. Il tracciato attraverserà vicoli, piazzette e scorci caratteristici della Genova storica e medievale fino a raggiungere il Porto Antico, la più grande piazza sul Mediterraneo, con la Lanterna a fare da simbolico punto di riferimento sullo sfondo.

Elemento distintivo dell'evento è il dress code: tutti i partecipanti sono invitati a correre o camminare rigorosamente in pigiama. Un gesto simbolico che vuole esprimere vicinanza ai piccoli pazienti oncologici, costretti spesso a trascorrere lunghi periodi in ospedale indossando proprio il pigiama. L'iniziativa rappresenta un segno concreto di solidarietà e un modo per ricordare la forza e il coraggio con cui bambini e ragazzi affrontano la malattia.

La Pigiama Run si svolge ogni anno nel mese di settembre in occasione del Gold Ribbon Month, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici e al sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

A tutti gli iscritti sarà consegnato il pettorale al momento dell'iscrizione, mentre al termine della manifestazione sarà rilasciato un attestato digitale di partecipazione. Sarà inoltre possibile richiedere il pacco gara con la sacca ufficiale dell'evento e gli omaggi degli sponsor tecnici, disponibile fino a esaurimento delle scorte. L'immagine del pacco gara pubblicata sul sito dell'iniziativa è indicativa e fa riferimento all'edizione 2023.

Iscriviti subito: https://www.pigiamarun.it/genova/.