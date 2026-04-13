Ospedaletti ricorda Katherine Mansfield: recital tra lettere e immagini sulla Riviera dei Fiori

Sabato prossimo alle 17.30, alla 'Piccola' di Ospedaletti, si terrà l’incontro “Ospedaletti ricorda Katherine Mansfield”, un appuntamento culturale dedicato alla celebre autrice neozelandese Katherine Mansfield. L’iniziativa ripercorre il soggiorno che la scrittrice trascorse nella cittadina ligure nel 1919, quando, per motivi di salute, visse per circa tre mesi nella villa conosciuta come “La casa delle fate”.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la Prof.ssa Laura Guglielmi, scrittrice, giornalista e docente sanremese, che proporrà un racconto costruito attraverso l’epistolario della Mansfield. La narrazione prenderà forma in una sorta di recital, arricchito dalla proiezione di immagini storiche legate alla permanenza dell’autrice nella Riviera dei Fiori. L’evento rappresenta un’occasione importante per valorizzare il legame tra Ospedaletti e figure di rilievo della cultura internazionale, facendo conoscere alla cittadinanza e agli appassionati di letteratura un capitolo significativo della storia locale e della produzione modernista, di cui la Mansfield è considerata una delle più influenti esponenti.

L’iniziativa è organizzata da ARS Longa, associazione culturale di Ospedaletti, con il patrocinio del Comune, che continua a promuovere incontri con protagonisti del panorama culturale del territorio.