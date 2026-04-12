Visita istituzionale del Governatore Mauro Imbrenda al Club Lions Arma e Taggia (foto)

Nella serata di venerdì si è tenuta la visita ufficiale del Governatore in coming del Distretto 108Ia3 presso il Club Lions Arma e Taggia.

Contestualmente al Lions Day che si tiene in questi giorni presso Bordighera il Governatore Mauro Imbrenda ha partecipato alla serata, organizzata per la visita istituzionale, dai soci del Club di Arma e Taggia.

La parte amministrativa si è svolta presso la splendida location della Fondazione Maria Caterina Pizzio -Alberto Rovera sita in Via Soleri 11 nel centro storico di Taggia, lo spazio dedito ad incontri culturali ben si prestato ad accogliere il Direttivo del Club Lions Arma e Taggia ed il Governatore Imbrenda.

L’occasione istituzionale ha permesso al Presidente in coming del club Lions Salvatore Taffari di esporre il cammino del Club in questo ultimo anno lionistico, i service realizzati ed i fondi raccolti per il territorio, non in ultimo è stato esposto ed aggiornato il filo conduttore della presidenza legato al mondo dell’adolescenza.

Il Club di Arma e Taggia ha accolto con entusiasmo il “più giovane” Governatore Lions di Italia, che forte del suo motto per questo anno lionistico Amor omnia vincit: l’amore vince tutto, ha saputo trasmettere la sua passione rafforzando se mai ci fosse necessità la volontà di portare sempre più avanti l’impegno dei soci Lions, “Lions non si fa, si è”

La serata, terminata la fase amministrativa, è proseguita con la parte conviviale, una splendida e semplice cena medievale, sapientemente organizzata e coordinata dal Rione Orso e l’Associazione Teatrale La Luna e i suoi raggi con la cucina dell’Osteria 1808, presso l’Oratorio della Confraternita dei Rossi di Taggia.

Occasione per valorizzare il centro storico di Taggia di assoluta importanza storica e scrigno di tesori artistici, la cena è stata maggiormente valorizzata in quanto il Rione Orso ha messo a disposizione i costumi del corteo storico di Taggia per le figure istituzionali Lions presenti al tavolo del Governatore, un momento di divertimento ed altresì di riconoscimento verso le associazioni che tengono vive le tradizioni ed il territorio, terreno fertile del pensiero lionistico.

Il Club Lions Arma e Taggia nella figura del Presidente Salvatore Taffari ringrazia il Governatore Mauro Imbrenda, Umberto Arrisio Segretario Distrettuale, Marina Rulfo Presidente della IV Circoscrizione, Erika De Maria Presidente di zona IVB, il vice cerimoniere Eleonora Colombi , il Sindaco di Taggia nonché socio Lions Mario Conio e tutte le altre figure istituzionali presenti e non in ultimo i soci Lions del Club Arma e Taggia e tutti coloro che hanno partecipato alla serata Lions.

Non termina l’impegno dei soci Lions che nel week end hanno participato al Lions Day che si è tenuto nella città bordigotta, presidiando il gazebo a disposizione, con lo screening gratuito sul diabete ed altre attività collegate all’evento.