Bordighera, Graziella Belli presenta 'I campi di patate fanno le onde' all’Unione Culturale Democratica

Sabato 18 aprile, alle ore 17, presso l'Unione Culturale Democratica a Bordighera (via al mercato 8), sarà presentato il libro 'I campi di patate fanno le onde' della scrittrice Graziella Belli, modera Marino Magliani.

I campi di patate sono quelli di Ormea, cittadina ai confini tra Piemonte e Liguria negli anni terribili che vanno dal 1939 al 1945, il fascismo, l'occupazione e la resistenza lasciano segni dolorosi nell'animo di Giustin, il protagonista della storia. Con il patrocinio della sezione Anpi di Bordighera-Vallecrosia.



