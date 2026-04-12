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Eventi | 12 aprile 2026, 19:30

Bordighera, Graziella Belli presenta 'I campi di patate fanno le onde' all’Unione Culturale Democratica

Il 18 aprile la scrittrice dialoga con Marino Magliani sul romanzo ambientato a Ormea negli anni della guerra, con il patrocinio dell’Anpi

Graziella Belli

Graziella Belli

Sabato 18 aprile, alle ore 17, presso l'Unione Culturale Democratica  a Bordighera (via al mercato 8), sarà  presentato il libro 'I campi di patate fanno le onde' della scrittrice Graziella Belli, modera Marino Magliani. 

I campi di patate sono quelli di Ormea, cittadina ai confini tra Piemonte e Liguria negli anni terribili che vanno dal 1939 al 1945, il fascismo, l'occupazione e la resistenza lasciano segni dolorosi nell'animo di Giustin, il protagonista della storia. Con il patrocinio della sezione Anpi di Bordighera-Vallecrosia. 

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