Ospedaletti, successo per l’incontro di Ars Longa sulla viticoltura del Ponente e la storia del Moscatello di Taggia (foto)

Un nuovo successo per l’associazione Ars Longa, che ha dedicato un incontro alla viticoltura del Ponente ligure e alla storia del Moscatello di Taggia, uno dei vitigni più antichi e identitari del territorio. Un pubblico numeroso e attento ha seguito con interesse gli interventi del professor Alessandro Carassale, presidente del CeSvin, e di Eros Mammoliti, presidente dell’associazione Moscatello di Taggia e titolare dell’azienda che ha contribuito al recupero del vitigno storico.

La serata ha offerto un approfondimento ricco di riferimenti storici, tecnici e culturali, accompagnato da una degustazione guidata grazie al supporto del Gran Maestro della ristorazione Gianfranco Tavanti, membro AMIRA. Presente anche il consigliere comunale Antonella D’Addazio, in rappresentanza dell’amministrazione di Ospedaletti.

Ars Longa ha ringraziato i relatori e tutti i partecipanti, ricordando il ruolo dell’associazione nella promozione culturale del territorio. Il presidente Simone Giacon, insieme alla vicepresidente e direttrice artistica Amelia Tosca Cimiotti e ai consiglieri Cristina Crespi e Fiorentina Cimiotti, ha invitato il pubblico ai prossimi appuntamenti, sempre ospitati nella sala eventi “La Piccola” e a ingresso libero:

- Sabato 18 aprile, ore 17.30 – Conferenza su Katherine Mansfield con Laura Guglielmi

- Domenica 19 aprile, ore 16.30 – Pomeriggio in Musica con i giovani talenti dell’Accademia Nardini di Tiziana Zunino

- Domenica 17 maggio, ore 16.00 – La Locanda del Tesoro Nascosto, commedia brillante di Ernestina Pellesi con l’Emporio del Teatro

Un calendario che conferma l’impegno di Ars Longa nel valorizzare cultura, storia e tradizioni del Ponente ligure.