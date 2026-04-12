Sanremo, un viaggio in otto itinerari: alla Coop l’incontro con Marco Macchi per riscoprire la città

Un pomeriggio dedicato alla scoperta della città attraverso immagini, racconti e percorsi tematici. Giovedì 17 aprile, alle 17:00, la Sala Soci della Coop di Sanremo ospiterà l’incontro “A spasso per Sanremo”, un’occasione aperta a residenti e visitatori per approfondire la conoscenza della Città dei Fiori.

Protagonista dell’appuntamento sarà Marco Macchi, autore della Guida turistica di Sanremo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso otto itinerari dedicati alla storia medievale, alla Belle Époque, ai luoghi simbolo della cultura cittadina e agli angoli meno noti del patrimonio botanico e naturalistico.

L’iniziativa offrirà una lettura organica e documentata della città, con l’obiettivo di unire rigore storico, curiosità del cammino e valorizzazione del territorio.

Dettagli dell’evento:

Cosa: incontro “A spasso per Sanremo” con Marco Macchi

Quando: 17 aprile, ore 17:00

Dove: Sala Soci Coop, Sanremo

Ingresso: libero e aperto a tutti

Un appuntamento pensato per chi desidera guardare Sanremo con occhi nuovi, riscoprendone identità, storia e bellezze.



