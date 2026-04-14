Infiorata nel paese, a Dolceacqua torna "Carugi in Fiore" (Foto)

Infiorata nel paese. Il 25 e 26 aprile a Dolceacqua torna "Carugi in Fiore".

Il Borgo dei Doria si prepara ad ospitare due giorni di eventi. Sabato 25 aprile cittadini e turisti potranno trovare un mercatino del biologico e dell'artigianato, potranno ascoltare la Florelia Banda Folk, dalle 15.30 alle 18 in piazza Mauro, e partecipare, alle 18 al cinema visionarium 3D, alla presentazione del libro "Cammino, la via dei contrabbandieri" di Bertinetto Bartolomeo Davide. L'ingresso è libero.

Domenica 26 aprile, invece, vi saranno il mercatino del biologico, dell'artigianato e dell'antiquariato mentre alle 17.30 a Palazzo Luigina Garoscio, nella sala bandiere arancioni, al terzo piano, in via Doria 10, si terrà la presentazione del libro "Il giardino delle questioni irrisolte" di Gianni Pignata. L'ingresso è libero.

Tutti i giorni, inoltre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 a Palazzo Luigina Garoscio, alla Pinacoteca Morscio in via Doria 10, al secondo piano, si potrà ammirare un'esposizione di quadri: "Franco Giglio da Dolceacqua al Brasile". L'ingresso è libero.