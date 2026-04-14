Bordighera, un pomeriggio dedicato ad Albert Schweitzer nella rassegna “Sguardi dentro e fuori di noi”

Nell’ambito della rassegna culturale "Sguardi dentro e fuori di noi", la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospiterà un pomeriggio dedicato a una delle figure più carismatiche e significative del Novecento: Albert Schweitzer (1875-1965), medico, teologo, musicista e Premio Nobel per la Pace nel 1952. L’evento, dal titolo "Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965) premio nobel per la pace 1952", si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 16.30.

Attraverso le riflessioni del Professor Lorenzo Vizzini e del Dottor Alberto Guglielmi Manzoni, l’incontro approfondirà l’eredità spirituale e umanitaria di Schweitzer, celebre per il suo impegno in Africa e per la sua filosofia del "rispetto per la vita", un messaggio che appare oggi più attuale che mai. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione "L'Uomo e il Pellicano", che prosegue così il suo percorso di divulgazione di valori etici e civili attraverso i grandi testimoni della storia.

L'ingresso alla conferenza è libero e gratuito.

Dettagli dell’evento: