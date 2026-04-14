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Eventi | 14 aprile 2026, 12:45

Bordighera, un pomeriggio dedicato ad Albert Schweitzer nella rassegna “Sguardi dentro e fuori di noi”

Il 23 aprile alla Biblioteca Civica Internazionale la conferenza promossa dalla Fondazione “L’Uomo e il Pellicano” ripercorre l’eredità spirituale e umanitaria del Nobel per la Pace attraverso gli interventi di Vizzini e Guglielmi Manzoni

Bordighera, un pomeriggio dedicato ad Albert Schweitzer nella rassegna “Sguardi dentro e fuori di noi”

Nell’ambito della rassegna culturale "Sguardi dentro e fuori di noi", la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospiterà un pomeriggio dedicato a una delle figure più carismatiche e significative del Novecento: Albert Schweitzer (1875-1965), medico, teologo, musicista e Premio Nobel per la Pace nel 1952. L’evento, dal titolo "Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965) premio nobel per la pace 1952", si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 16.30.

Attraverso le riflessioni del Professor Lorenzo Vizzini e del Dottor Alberto Guglielmi Manzoni, l’incontro approfondirà l’eredità spirituale e umanitaria di Schweitzer, celebre per il suo impegno in Africa e per la sua filosofia del "rispetto per la vita", un messaggio che appare oggi più attuale che mai. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione "L'Uomo e il Pellicano", che prosegue così il suo percorso di divulgazione di valori etici e civili attraverso i grandi testimoni della storia.

L'ingresso alla conferenza è libero e gratuito.

Dettagli dell’evento:

  • Titolo: Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965) premio nobel per la pace 1952
  • Rassegna: Sguardi dentro e fuori di noi
  • Data: Giovedì 23 aprile 2026, ore 16.30
  • Luogo: Biblioteca Civica Internazionale, Bordighera (Via Romana, 52)
  • Relatori: Prof. Lorenzo Vizzini e Dott. Alberto Guglielmi Manzoni
  • Organizzatore: Fondazione L'Uomo e il Pellicano

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