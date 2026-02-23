Sanremo 2026, Rai Pubblicità e partner presentano il progetto “Tra palco e città”: valore stimato 250 milioni

Si è svolta oggi al Teatro Ariston la conferenza stampa di Rai Pubblicità e dei partner del Festival di Sanremo 2026, appuntamento mediatico di maggiore rilevanza dell’anno, con un valore economico stimato in 250 milioni di euro. All’incontro sono intervenuti Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Carlo Conti, Direttore Artistico del Festival, e Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, insieme ai main partner: Massimo Nalli (Suzuki Italia), Francesco Gattei (Eni), Sandra Aitala (TIM) e Giovanna Loi (Costa Crociere).

Anche per il 2026 Rai Pubblicità ha presentato un articolato progetto di brand integration capace di trasformare il Festival in un’esperienza diffusa, che supera il palcoscenico e coinvolge i luoghi simbolo della città. Fulcro dell’iniziativa è “Tra palco e città”, nato dalla collaborazione tra Rai, Direzione Artistica e Comune di Sanremo: un modello che integra visione editoriale, iniziative commerciali e valorizzazione del territorio, offrendo al pubblico un palinsesto di eventi e attivazioni per tutta la settimana del Festival.

Nel suo intervento, Luca Poggi ha sottolineato il valore strategico del progetto: «Il Festival di Sanremo rappresenta un unicum nel panorama europeo, per solidità editoriale e per la straordinaria partecipazione che riesce ad attivare sul territorio. “Tra palco e città” si conferma il progetto di marketing territoriale più strutturato ed evoluto del mercato italiano».

«Non è solo un’iniziativa commerciale – ha aggiunto – ma un progetto con una forte dimensione sociale: permette a migliaia di persone di vivere l’atmosfera del Festival anche fuori dall’Ariston, generando un impatto economico concreto per la città e per l’intera Liguria. Se oggi il Festival esprime una forza senza precedenti, è anche grazie alla sinergia con i partner, in una visione di sistema che crea valore condiviso per brand, istituzioni e territorio».