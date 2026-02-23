Sanremo 2026, gli artisti del Festival fanno tappa al Buenavista: entusiasmo alle stelle in uno dei locali della movida

Il clima del Festival di Sanremo 2026 si accende anche fuori dall’Ariston, e una delle tappe più vivaci della settimana è senza dubbio il Buenavista Grill Restaurant, che nelle ultime ore ha accolto alcuni dei protagonisti più attesi della kermesse.

Tra selfie, sorrisi e un’atmosfera carica di energia, Aka7even e Luca D’Alessio si sono concessi una pausa conviviale nel cuore della città, salutando fan e amici in un locale che ormai è diventato punto di riferimento della movida sanremese durante il Festival. Con loro anche volti del cast del Dopofestival, tra cui Nico Savi e Federico Basso, che hanno scelto il Buenavista per un momento di relax e convivialità.

La presenza degli artisti ha riempito di entusiasmo lo staff e i gestori del ristorante, orgogliosi di poter ospitare alcuni dei nomi più seguiti del panorama musicale italiano proprio nei giorni più caldi dell’anno. «Per noi è una grande soddisfazione – raccontano dal locale – vedere il Buenavista diventare un luogo di incontro per artisti, addetti ai lavori e pubblico. È il segno che il nostro lavoro e l’atmosfera che offriamo vengono riconosciuti e apprezzati».