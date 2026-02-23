Festival di Sanremo, Alessandro Mager: "La città è pronta, pronti ad accogliervi tutti" (Foto e Video)

"La città è pronta" così il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, alla vigilia del 76° Festival di Sanremo.

"Manca ancora un giorno, ma Sanremo è già piena di ragazzi e di persone entusiaste che sono venute in città anche solo per respirare l’atmosfera che precede la nostra manifestazione. Ringraziamo Rai per lo sforzo profuso anche quest’anno. Sanremo è pronta ad accogliervi tutti e offrire l’ennesimo grande festival".

"È stato un lavoro duro - aggiunge l'assessore Alessandro Sindoni -ma molto bello. Il Suzuki Stage è stata una bella idea iniziativa pensata con l'allora sindaco Bianchieri per far vivere alla città il Festival. La città è pronta".