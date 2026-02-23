 / Eventi

Eventi | 23 febbraio 2026, 12:51

Festival di Sanremo, Alessandro Mager: "La città è pronta, pronti ad accogliervi tutti" (Foto e Video)

Il sindaco saluta la vigilia della kermesse canora insieme all'assessore Sindoni: "È stato un lavoro duro, ma molto bello"

"La città è pronta" così il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, alla vigilia del 76° Festival di Sanremo. 

"Manca ancora un giorno, ma Sanremo è già piena di ragazzi e di persone entusiaste che sono venute in città anche solo per respirare l’atmosfera che precede la nostra manifestazione. Ringraziamo Rai per lo sforzo profuso anche quest’anno. Sanremo è pronta ad accogliervi tutti e offrire l’ennesimo grande festival". 

"È stato un lavoro duro - aggiunge l'assessore  Alessandro Sindoni -ma molto bello. Il Suzuki Stage è stata una bella idea iniziativa pensata con l'allora sindaco Bianchieri per far vivere alla città il Festival. La città è pronta".

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium