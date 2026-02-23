"Oltre il traguardo", Vallecrosia ospita un incontro sulla scienza dell'integrazione sportiva (Foto)

"Oltre il traguardo: la scienza dell'integrazione sportiva" è stato il tema al centro del convegno andato in scena venerdì sera nella sala polivalente del comune di Vallecrosia.

Nel corso dell'incontro la dottoressa Veronica Trevisan Mauceri, laureata in Scienze della Nutrizione e Nutrizione Naturopatica, specializzata in Nutrizione sportiva, e il dottor Andrea Pallanca, laureato farmacista presso l'università degli studi di Torino, hanno illustrato al pubblico presente come si può massimizzare la propria performance dal riscaldamento al recupero. Si sono soffermati su come preparare il corpo, il pre-workout ideale per attivare l'energia; come in gara e in allenamento gestire l'integrazione "on the go" con gel e polveri; di potenza e resistenza, un focus sull'utilizzo di Arginina e Creatina; sul recupero perfetto, post-workout con Glutammina e formulazioni avanzate; di micronutrienti essenziali, il ruolo vitale delle vitamine del gruppo B, del Magnesio e della Carnitina nel metabolismo energetico; e di supporto strutturale: quando e come scegliere l'integrazione proteica.

L'evento è stato organizzato dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del Comune. "E' stato un piacevole incontro, un momento di scambio di informazioni e di conoscenza e un'occasione per riunirsi e fare comunità sportiva. Il pubblico presente era attento e interessato, essendo un argomento di nicchia abbiamo superato le aspettative. E' stato il primo seminario di una lunga serie e perciò siamo contenti e soddisfatti" - commentano gli organizzatori - "Ringraziamo il comune di Vallecrosia per il patrocinio e l'ospitalità e l'associazione Le Cinque Torri, che ci ha accolto e assistito nella preparazione della sala".

Venerdì 20 marzo, invece, verrà proposto un incontro incentrato sull'approccio al primo soccorso con il dottor Simone Carlini, medico chirurgo, specialista in medicina d'urgenza ed emergenza, direttore del 118 Imperia e medico dell'elisoccorso Liguria. "Il prossimo appuntamento sarà il 20 marzo dalle 19 alle 20.30 nella sala polivalente del comune di Vallecrosia e riguarderà nozioni e un approccio di base al primo soccorso per aiutare a gestire le situazioni più comuni di emergenza durante l'attività fisica e sportiva in attesa dei soccorsi, nello specifico per chi pratica la corsa" - svelano gli organizzatori - "Sarà tenuto dal dottore Carlini che si occupa proprio di emergenza. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è gradita la prenotazione. Sarà comunque possibile lasciare una piccola offerta a sostegno dell'attività dell'associazione".