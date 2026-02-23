Generali partner della 76esima edizione del Festival di Sanremo

Generali torna a Sanremo nella 76ª edizione del Festival della canzone italiana con tante novità: su Rai Radio sono trasmessi 20 racconti dai Balconcini di tutte le regioni d’Italia. A partire da questa e durante i giorni del Festival, l’evento viene raccontato dalla suggestiva cornice del “Balconcino Generali” dell’Agenzia di Sanremo dalle voci delle conduttrici del Prima Festival, Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlehi. Le tre presentatrici proporranno collegamenti inediti portando un punto di vista unico sul Teatro Ariston per coinvolgere ed entusiasmare le generazioni di ogni età. Inoltre, per il 2026, Generali parteciperà alla trasmissione di sei episodi speciali di branded podcast Rai – disponibili su RaiPlay Sound – condotti da Emma Galeotti, content creator e attrice. Ogni episodio è dedicato ai professionisti che, lavorando dietro le quinte, rendono eventi come il Festival di Sanremo un’eccellenza italiana.

Anche quest’anno #BalconcinoGenerali sarà presente al FantaSanremo per sfidarsi e divertirsi durante i giorni dell’esibizione dei cantanti. Durante i giorni della kermesse sarà trasmesso “Adesso per il tuo Futuro”, lo spot di Generali che mostra situazioni autentiche di vita quotidiana ed evidenzia come gli agenti e i consulenti siano vicini a persone, famiglie e imprese, per proteggere i loro sogni e le loro passioni.

“Anno dopo anno, torniamo a Sanremo con un entusiasmo crescente - dichiara Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia - come dimostra il ricco palinsesto di attività che abbiamo programmato per questa 76° edizione. Essere Partner di Vita delle persone significa essere vicini a loro in ogni momento, dalle scelte di vita per proteggere il proprio futuro alle loro passioni ed emozioni. Durante questa settimana lo facciamo dal Balconcino Generali, tutti i giorni dell’anno lo facciamo grazie alla nostra Rete di agenti e consulenti presente su tutto il territorio nazionale”.