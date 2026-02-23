Mostra dedicata al 'Beodo', dipinti di Marco Farotto in esposizione a Bordighera (Foto)

Mostra pittorica dedicata al 'Beodo' a Bordighera. Un itinerario di tredici dipinti realizzati da Marco Farotto si potranno ammirare fino al 5 marzo presso il point di Bordighera Viva - Carlo Vigna Sindaco in via Vittorio Emanuele 269 nella città delle palme.

Un'occasione unica per poter scoprire il sentiero del Beodo, il tracciato dell’antico acquedotto che un tempo portava l’acqua dalle sorgenti del Monte Nero fino al centro di Bordighera, i bellissimi panorami. Lungo circa 3 km, si snoda tra uliveti, muretti a secco e pergolati, offrendo scorci panoramici sul mare e sulla città. Fu definito dall’architetto Charles Garnier “una delle passeggiate più entusiasmanti di Bordighera”, e anche Claude Monet ne rimase affascinato durante il suo soggiorno. Il percorso, facile e suggestivo, conserva il fascino della tradizione agricola ligure, con canali in pietra ancora visibili che testimoniano l’ingegno idraulico dell’epoca. Oggi è un itinerario amato da escursionisti e visitatori che cercano natura, silenzio e bellezza autentica, in un intreccio armonioso tra storia, paesaggio e memoria.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, escluso la domenica mattina.