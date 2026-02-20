Sanremo: da Barbarina la mostra “After Masters”: lo sguardo di Gabriel tra gesto, memoria e storia dell’arte

Gli spazi di Barbarina ospiteranno, da lunedì prossimo, la mostra After Masters, dedicata al lavoro di Gabriel, artista di soli 14 anni il cui percorso si inserisce in un’esplorazione analitica dei linguaggi dell’arte moderna e contemporanea. Il progetto nasce da una storia personale in cui il disegno non è mai stato un gesto scontato: “là dove altri disegnavano spontaneamente, per lui era necessario imparare ad addomesticare il gesto”. Una difficoltà iniziale che, nel tempo, si è trasformata in conquista, fino a diventare un vero e proprio linguaggio espressivo. Oggi, quella disciplina acquisita costituisce il fondamento della sua pratica: “la linea non è soltanto un tracciato: è memoria di uno sforzo, pensiero in movimento”.

Con la serie After Masters, GABRIEL sviluppa un percorso basato sull’analisi attraverso la pratica, mettendo in dialogo uno sguardo giovanissimo con la storia dell’arte. Reinterpretazioni, esercizi cronometrati e opere compiute diventano strumenti per indagare i principi essenziali dei grandi linguaggi plastici — linea, struttura, ritmo, colore. La mostra mette in evidenza un approccio che rifiuta l’imitazione per privilegiare la comprensione profonda e l’assimilazione degli stili, intese come tappe fondamentali verso la costruzione di una scrittura personale. Un percorso in divenire che racconta come lo studio dei maestri possa trasformarsi in terreno fertile per una voce nuova e consapevole.