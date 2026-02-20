Vallebona, due incontri chiudono "Vasadea": la mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico

Due appuntamenti, nel fine settimana, chiudono la mostra di ceramica "Vasadea" di Fabiana Maria D’Amico in esposizione presso l'Area Arte a Vallebona.
Il 21 febbraio alle 19.30 si terrà, infatti, 'La civiltà della Dea: il sacro e l’arte' con Luisa Vicinelli mentre il 22 febbraio alle 19.30 vi sarà la replica della proiezione 'Signs Out Of Time', un appuntamento straordinario fuori programma.
Il percorso espositivo che indaga il rapporto tra materia, simbolo e sacralità si potrà, invece, ammirare fino al 22 febbraio dalle 16 alle 20.