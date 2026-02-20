 / Mostre

Mostre | 20 febbraio 2026, 19:21

Vallebona, due incontri chiudono "Vasadea": la mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico

Ultimo fine settimana per poter ammirare e scoprire il percorso espositivo che indaga il rapporto tra materia, simbolo e sacralità

Vallebona, due incontri chiudono &quot;Vasadea&quot;: la mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico

Due appuntamenti, nel fine settimana, chiudono la mostra di ceramica "Vasadea" di Fabiana Maria D’Amico in esposizione presso l'Area Arte a Vallebona.

Il 21 febbraio alle 19.30 si terrà, infatti, 'La civiltà della Dea: il sacro e l’arte' con Luisa Vicinelli mentre il 22 febbraio alle 19.30 vi sarà la replica della proiezione 'Signs Out Of Time', un appuntamento straordinario fuori programma.

Il percorso espositivo che indaga il rapporto tra materia, simbolo e sacralità si potrà, invece, ammirare fino al 22 febbraio dalle 16 alle 20.

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium