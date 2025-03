'Miss Primavera e Miss Osteria La Balestra', undici bellezze sfilano in passerella a Ventimiglia (Foto e video)

Serata con le miss a Ventimiglia. Undici bellezze sfilano in passerella all'Osteria La Balestra per il concorso 'Miss Primavera e Miss Osteria La Balestra'. L'evento, andato in scena ieri sera, è stato animato dal presentatore e showman Gianni Rossi.

Il pubblico, tra una portata e l'altra della cena, ha potuto ammirare le miss, le lady e le donne over sfilare in tre stili diversi: casual, elegante e osteria.

Una serata ricca di bellezza e divertimento. I presenti hanno, infatti, anche potuto cantare e ballare tra una sfilata e l'altra. Alla fine la giuria, composta da Luca Lacqua, Patrick Cecchini, Massimo Lorenzi, Miky Leca, Ramon Bruno e Devid Fiori, ha scelto Isabel Pederzani di Camporosso come Miss Primavera, Aurora Genua di Savona come Miss Osteria La Balestra, Nicole Genua di Savona come Miss Primavera social, Valentina Bolaffio di Cesio come Miss eleganza Osteria La Balestra, Federica De Marco di Vallecrosia come Miss sorriso Osteria La Balestra, Valentina Berto di Riva Ligure come Miss Lady Primavera, Miriam Consolini di Albisola come Miss Lady Osteria La Balestra, Maura Morganella di Taggia come Miss Lady Eleganza Osteria La Balestra, Teresa Gullace di Dolceacqua come Miss Lady Sorriso Osteria La Balestra, Anna De Vito di Pietra Ligure come Miss Over Primavera, Tiziana Condina di Ventimiglia come Miss over eleganza Osteria La Balestra mentre è Valentina Bolaffio di Cesio ad aggiudicarsi il titolo di "Un volto per foto modella".

Infine, oltre alle miss sono state premiate anche alcune persone presenti tra il pubblico: Monica Esposti come Miss Simpatia Osteria La Balestra, Jenny Esposti come Miss Veretta Osteria La Balestra, Asia Lorenzi come Miss Lancio Osteria La Balestra, Elisa Colli come Miss Lady Simpatia Osteria La Balestra, Nadia Lanteri come Miss Over Sorriso Osteria La Balestra e Amelia Forte come Miss Over Simpatia Osteria La Balestra.