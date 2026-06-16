Sanremo più pulita per l’estate 2026: nuove squadre, lavaggi notturni e servizi potenziati in tutta la città

Un’estate all’insegna di una Sanremo più pulita, ordinata e decorosa. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco, attraverso il lavoro dell’assessorato all’Ambiente retto da Ester Moscato, ha confermato un importante piano straordinario di potenziamento dei servizi di igiene urbana che verrà attivato entro il 30 giugno e accompagnerà la città durante i mesi di maggiore presenza turistica. Un programma articolato, realizzato in collaborazione con Amaie Energia, che prevede l’incremento di squadre operative, maggiori interventi di lavaggio e spazzamento, un’azione più incisiva contro l’abbandono dei rifiuti e servizi dedicati agli stabilimenti balneari e alle zone maggiormente frequentate.

Contrasto agli abbandoni: più uomini e mezzi nelle zone più sensibili

Tra le priorità del piano estivo c’è il contrasto all’abbandono irregolare dei rifiuti. Saranno attivate due squadre aggiuntive che andranno a integrare gli equipaggi già operativi sul territorio, con particolare attenzione alle vie del centro cittadino, alle aree più densamente urbanizzate e ai punti interessati dalla presenza delle isole ecologiche informatizzate, comprese le zone legate al progetto di via Roma. Le nuove squadre lavoreranno con due automezzi dedicati, garantendo una copertura quotidiana con un turno domenicale a rotazione nel periodo compreso tra luglio e settembre. A questo si aggiunge una ulteriore squadra di supporto dedicata all’area della Pigna e del Centro Storico, dove per circa due mesi verranno intensificati gli interventi contro gli abbandoni. Un impegno che si inserisce in un’attività già rafforzata da gennaio con una squadra extra dedicata a questa specifica problematica.

Arriva il turno notturno straordinario per rimuovere i rifiuti lasciati fuori calendario

Una delle novità più significative riguarda l’introduzione di un turno notturno straordinario di raccolta dei rifiuti abbandonati, operativo da luglio a settembre con frequenza di sei giorni su sette. Il servizio, svolto con un mezzo dedicato, sarà finalizzato alla rimozione dei rifiuti esposti in maniera non corretta dalle utenze che non rispettano il calendario di raccolta previsto nelle diverse zone della città. Gli interventi verranno effettuati prima del passaggio delle squadre di lavaggio, permettendo così di procedere successivamente alla pulizia delle strade in condizioni ottimali.

Lavaggio dei marciapiedi: due squadre operative e una terza in agosto

Verrà ulteriormente potenziato anche il servizio di lavaggio e sanificazione dei marciapiedi, attraverso l’aggiunta di una nuova squadra dotata di attrezzature autonome ad alta pressione e prodotti specifici. Le squadre operative diventeranno quindi due durante l’estate, con un programma capillare che interesserà il centro e i quartieri. La prima squadra, con rotazione settimanale, interverrà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in piazza Colombo e vie limitrofe, piazza Eroi Sanremesi, via Palazzo, piazza Muccioli, corso Imperatrice nella zona sottostante il Casinò, il sottopasso e l’area di Santa Tecla. Il martedì, giovedì e sabato i lavaggi interesseranno invece via Roma, via Gioberti, corso Mombello, via Carli nella parte inferiore e via Nino Bixio, limitatamente ai marciapiedi superiori. La seconda squadra seguirà invece un programma quindicinale.

Nella prima settimana gli interventi si concentreranno su corso Matuzia da via Barabino all’incrocio con via Padre Semeria, via Padre Semeria fino alla concessionaria Ford e corso Marconi fino all’area del supermercato Lidl. Nelle giornate alternate saranno interessati anche corso Matuzia fino alla zona Auto3, corso e passeggiata Imperatrice fino a largo Nuvoloni e piazza Cesare Battisti. Nella seconda settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, le operazioni riguarderanno corso Cavallotti dalla stazione ferroviaria alla chiesa della Mercede, via della Repubblica, via Lamarmora, strada San Martino, via Vesco, via Nobel e via Anselmi. Il martedì, giovedì e sabato gli interventi proseguiranno in corso Cavallotti fino al rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, corso Garibaldi, via Ruffini, via XX Settembre, via Pallavicino, via Volta, via Zeffiro Massa, via Francia e via San Francesco fino a piazza Colombo. Nei servizi stagionali sono inoltre previsti interventi specifici di lavaggio e sanificazione delle strutture delle isole ecologiche informatizzate.

L’amministrazione comunale e Amaie Energia hanno comunque previsto la possibilità di modificare la programmazione e di spostare le squadre straordinarie nelle aree che dovessero presentare maggiori criticità durante l’estate. Per il solo mese di agosto è prevista inoltre l’attivazione di una terza squadra dedicata agli interventi notturni, operativa sei giorni su sette nelle principali frazioni cittadine, nelle zone con maggiore concentrazione di utenze e nelle aree semi-centrali ad alta frequentazione.

Più spazzamento nelle zone turistiche e diserbo potenziato

Il piano estivo prevede anche un incremento dello spazzamento nelle aree del waterfront, nelle vicinanze degli stabilimenti balneari e nelle zone maggiormente frequentate da residenti e visitatori, estendendo l’attenzione anche ai quartieri semi-centrali. Prosegue inoltre il potenziamento del diserbo stradale: alle tre squadre previste contrattualmente sul territorio comunale si aggiungono infatti altre due squadre introdotte negli ultimi anni, confermando un servizio rafforzato e continuativo.

Raccolta dedicata agli stabilimenti balneari fino al 30 settembre

Particolare attenzione viene riservata anche al comparto turistico-balneare. Dal 15 giugno al 30 settembre Amaie Energia garantirà un servizio di raccolta dedicato agli stabilimenti. Per le strutture della zona 2, situate lungo corso Trento Trieste dall’Arenella al Morgana, i rifiuti dovranno essere esposti tra le 18.30 e le 19, permettendone il ritiro durante il turno serale. Gli stabilimenti delle altre zone dovranno invece conferire o esporre i rifiuti esclusivamente al termine dell’attività giornaliera, consentendo il ritiro nelle ore successive. Dal lunedì al sabato sarà garantita la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto: carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, organico, vetro e indifferenziato. La domenica il servizio sarà invece dedicato esclusivamente a organico e indifferenziato. Dal 1° ottobre, con la conclusione della stagione estiva, gli stabilimenti torneranno a seguire i normali calendari di raccolta delle rispettive zone.

Gli orari dell’ecopunto di piazza Muccioli

Per agevolare cittadini e attività durante il periodo estivo, l’ecopunto di piazza Muccioli osserverà i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 20.30

- la domenica, nei mesi di luglio e agosto, dalle 8.30 alle 22.30.

Il piano straordinario rappresenta un ulteriore investimento dell’amministrazione comunale e di Amaie Energia sulla qualità urbana e sull’immagine di Sanremo. In un periodo in cui la città accoglie migliaia di turisti, il rafforzamento dei servizi di igiene urbana punta a garantire maggiore decoro, pulizia e vivibilità, migliorando la quotidianità dei residenti e offrendo un’accoglienza sempre più curata ai visitatori.