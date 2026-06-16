Sanremo più vivibile contro il caldo: Progetto Comune chiede ombra, panchine coperte e fontane per gli anziani

Un nuovo modello di città capace di proteggere gli anziani dagli effetti del grande caldo, attraverso spazi pubblici più freschi, accoglienti e sicuri. È la proposta lanciata da Progetto Comune Sanremo, che chiede all'Amministrazione comunale l'avvio di un piano strutturato per ripensare l'arredo urbano con particolare attenzione alle esigenze della popolazione più anziana.

Con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento sempre più evidente delle temperature, l'associazione sottolinea come la vivibilità di piazze, giardini e percorsi pedonali rappresenti una priorità per la salute dei cittadini, soprattutto per le fasce più vulnerabili. «Una città accogliente deve saper proteggere i suoi cittadini più fragili, trasformando gli spazi pubblici in veri e propri presidi di salute e socialità», evidenzia Progetto Comune Sanremo.

L'associazione ricorda che l'arredo urbano non deve essere considerato soltanto un elemento estetico, ma uno strumento concreto di prevenzione sanitaria e miglioramento della qualità della vita. L'intensificarsi delle ondate di calore, infatti, rischia di limitare gli spostamenti degli anziani, aumentando isolamento e solitudine proprio durante i mesi estivi. Per questo Progetto Comune propone l'installazione di panchine coperte e riparate dal sole, una piantumazione strategica di alberi per creare nuove aree d'ombra e l'attivazione di punti di distribuzione di acqua potabile nei luoghi di maggiore passaggio pedonale.

«L'ombra, il verde urbano e i sistemi naturali di refrigerazione non sono un lusso, ma una necessità di prevenzione sanitaria. Permettere agli anziani di muoversi in sicurezza, trovando punti di sosta freschi e protetti, significa incentivare l'attività fisica leggera e contrastare la solitudine anche nei mesi più caldi», sottolinea l'associazione.

Da qui l'appello rivolto al Comune affinché venga aperto un tavolo di confronto per collegare la pianificazione urbanistica a un vero e proprio Piano della Salute Cittadina, partendo dai quartieri con la maggiore presenza di residenti della terza età e intervenendo con soluzioni concrete per rendere Sanremo una città più inclusiva e resiliente ai cambiamenti climatici.