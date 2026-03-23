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Politica | 23 marzo 2026, 12:11

Ospedaletti approva il progetto per il nuovo sistema di raccolta delle acque piovane in via Cavalieri di Malta

Intervento da 55mila euro per risolvere gli allagamenti ricorrenti nella zona della vecchia stazione e nel parcheggio

Il parcheggio interrato di Ospedaletti

Il parcheggio interrato di Ospedaletti

L'amministrazione comunale di Ospedaletti ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di collettamento e smaltimento delle acque piovane in via Cavalieri di Malta, un intervento atteso per contrastare i frequenti allagamenti che interessano la zona. La delibera è stata approvata all’unanimità nel corso della seduta del 26 febbraio 2026, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, con la partecipazione degli assessori e del segretario comunale.

L’opera nasce dall’esigenza, definita nel documento come “necessaria ed urgente”, di mettere in sicurezza un’area particolarmente critica, che comprende anche il parcheggio interrato vicino alla vecchia stazione ferroviaria. Il progetto, redatto dall’ingegnere Pierfrancesco Russo, prevede una serie di interventi tecnici dettagliati per la gestione delle cosiddette acque bianche, con l’obiettivo di migliorare il deflusso e prevenire disagi durante le piogge intense.

Il quadro economico complessivo ammonta a 55.000 euro, così suddivisi:

  • 43.416,33 euro per i lavori, di cui 2.705,49 euro destinati alla sicurezza
  • 4.341,63 euro per l’Iva
  • 6.240 euro per le spese tecniche
  • 868,33 euro per gli oneri del responsabile del procedimento
  • 133,71 euro per imprevisti e arrotondamenti

Tra gli elaborati approvati figurano la relazione generale, gli elaborati grafici, il computo metrico estimativo, il cronoprogramma e il capitolato speciale d’appalto. Con questo passaggio amministrativo, il Comune compie un passo concreto verso la realizzazione dell’intervento, inserito nella programmazione economica dell’ente e ritenuto prioritario per la sicurezza urbana e la tutela del territorio.

Carlo Alessi

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