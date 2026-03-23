Lavori a Dolceacqua, ponte nuovo e parcheggio San Filippo chiusi al traffico veicolare (Foto)

Viabilità interrotta a Dolceacqua. Verranno chiusi temporaneamente al traffico veicolare ponte nuovo e l'ingresso al parcheggio San Filippo.

Un provvedimento reso necessario per consentire, in totale sicurezza, i lavori della posa della nuova linea elettrica. "Si informa la cittadinanza che, a causa del proseguimento dei lavori per la posa della nuova linea elettrica, saranno temporaneamente chiusi al traffico veicolare alcuni tratti: martedì 24 marzo, dalle 20 alle 23, Ponte Nuovo e mercoledì 25 marzo, dalle 20 alle 23, l'ingresso al parcheggio San Filippo" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

"In occasione della chiusura di martedì 24 marzo, si consiglia a chi proviene dalla direzione di Camporosso e deve raggiungere il centro storico, gli impianti sportivi, la zona Morghe e aree limitrofe di utilizzare la viabilità alternativa: strada Praeli con accesso dalla centrale elettrica di Camporosso. Lo stesso percorso dovrà essere utilizzato anche per l’uscita" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione".