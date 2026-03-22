Sanremo, il sindaco Alessandro Mager vota al referendum e invita i cittadini a partecipare numerosi

Anche il sindaco Alessandro Mager ha preso parte al referendum in corso, esercitando il proprio diritto-dovere di voto. Il primo cittadino si è recato alle urne nelle prime ore della giornata, mostrando attenzione e senso civico in un momento importante per la comunità.

All’uscita dal seggio, Mager ha voluto lanciare un messaggio ai cittadini, ricordando quanto sia fondamentale partecipare attivamente alla vita democratica del Paese. “Il voto è uno strumento essenziale per far sentire la propria voce”, ha dichiarato, invitando tutti a non rinunciare a questo diritto.

L’affluenza ai seggi resta uno degli elementi più osservati in queste ore e la presenza del sindaco rappresenta un segnale di coinvolgimento istituzionale. L’invito alla partecipazione rimane dunque al centro della giornata, con l’auspicio che sempre più elettori si rechino alle urne entro la chiusura dei seggi.