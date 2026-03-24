"Oltre il traguardo", a Vallecrosia al Mare incontro sull'approccio al primo soccorso (Foto)

Approccio al primo soccorso è stato il tema al centro dell'incontro del ciclo 'Oltre il traguardo' andato in scena venerdì sera nella sala polivalente del comune di Vallecrosia al Mare.

Nel corso della serata il dottor Simone Carlini, medico chirurgo, specialista in medicina d'urgenza ed emergenza, direttore del 118 Imperia e medico dell'elisoccorso Liguria, ha affrontato diversi argomenti: come effettuare correttamente una chiamata di emergenza, i principi fondamentali del Bls (Basic Life Support), la gestione iniziale dei traumi più frequenti, il riconoscimento di condizioni come ipotermia e colpo di calore. "L'incontro ha offerto nozioni e approcci di base del primo soccorso per aiutare a gestire le situazioni più comuni di emergenza durante l'attività fisica e sportiva in attesa dei soccorsi, nello specifico per chi pratica la corsa" - fanno sapere gli organizzatori - "E' stata un'opportunità concreta per capire come affrontare la corsa con maggiore consapevolezza e sicurezza".

L'evento è stato organizzato dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia al Mare. "E' stato il secondo seminario di 'Oltre il traguardo'. E' stato un piacevole successo, siamo contenti e soddisfatti. Ringraziamo il relatore, che ha dedicato un po' del suo prezioso tempo a quest'incontro, e i partecipanti" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo, inoltre, il comune di Vallecrosia al Mare per il patrocinio e l'ospitalità e l'associazione Le Cinque Torri che ci assiste nella preparazione della sala. Il prossimo appuntamento sarà il 4 aprile dalle 10.30 alle 12 in sala polivalente del Comune, su 'Il percorso verso la maratona'. Si parlerà del percorso di preparazione per portare al termine una maratona e per migliorare la propria performance. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è gradita la prenotazione. Sarà comunque possibile lasciare una piccola offerta a sostegno dell'attività dell'associazione".